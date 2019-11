Vodafone dice no alle eSIM in Italia per il momento: se ne parla in futuro

Nonostante le insistenti indiscrezioni delle ultime ore, Vodafone ha affermato che per il momento non porterà in Italia le eSIM per smartphone. Forse se ne riparlerà nel 2020, ma non ci sono ancora indicazioni chiare da questo punto di vista.

Infatti, Vodafone ha comunicato a DDAY che le sue eSIM dedicate agli smartphone non arriveranno entro quest'anno. L'operatore telefonico manterrà attiva solamente la promozione relativa alla SIM integrata dell'Apple Watch, che però è diversa dalle eSIM di cui tutti stanno parlando in questi giorni. In ogni caso, ci teniamo a sottolineare che quello di Vodafone non è un "no" definitivo. D'altronde, è chiaro che al momento ci siano ancora pochi smartphone supportati e quindi probabilmente l'operatore telefonico non ha ritenuto maturi i tempi.

A quanto pare, gli utenti Vodafone non potranno quindi utilizzare il nuovo Motorola RAZR, visto che quest'ultimo funziona solamente tramite eSIM. C'è da dire che, come fatto notare anche da DDAY, al momento i dubbi sulle "SIM virtuali" sono molti e sembra anche che alcuni operatori telefonici potrebbero far pagare fino a 15 euro per la "conversione" da una "SIM normale" a una eSIM.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente è trapelata online la eSIM di TIM, mentre Wind ha già lanciato una prima promozione in fase di test.