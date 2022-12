Vodafone espande la sua rete mobile 5G, ora copre 69 città in Italia

Le ultime analisi di mercato firmate Opensignal hanno definito Vodafone il miglior operatore mobile in Italia, ma deve ancora recuperare terreno per raggiungere TIM nella qualità della rete mobile di quinta generazione. Per farlo, proprio questo mese ha espanso la rete 5G Vodafone a un totale di 69 località italiane.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, il processo di implementazione del 5G nella penisola italiana richiede tempo, ma Vodafone sta comunque agendo con una certa velocità. Alla lista delle zone coperte, infatti, proprio in queste ore l’operatore di origine britannica ha aggiunto cinque comuni: Andria, Asti, Caserta, Casoria e Marsala.

La lista completa dei comuni coperti dal 5G Vodafone, pertanto, diventa la seguente: Alessandria, Andria, Asti, Altamura, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Marsala, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

Ricordiamo che nei comuni coperti Vodafone permette di raggiungere velocità massime di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, e che servono smartphone compatibili e offerte telefoniche abilitate per sfruttare questo nuovo standard.

