Vodafone estende la copertura del 5G a 20 nuove città italiane: ecco quali

Interessante novità scovata dai colleghi di MondoMobileWeb e confermata da Vodafone. L'operatore telefonico ha infatti confermato che a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli si aggiungono 20 nuove città a quelle coperte dal 5G.

Si tratta di Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria.

Complessivamente quindi sono venticinque i centri italiani che attualmente possono godere della nuova rete 5G di Vodafone, a cui si aggiungono alcune aree di 28 comuni dell'hinterland milanese in cui è possibile godere della rete di nuova generazione.

Nel comunicato rilasciato poco dopo, Vodafone conferma che "prosegue la propria strategia di investimenti per accompagnare la trasformazione digitale del Paese e per offrire ai clienti la migliore esperienza 5G in Italia".

Secondo Vodafone "la grande velocità di trasferimento dati, la capacità di gestire volumi di oggetti connessi in continua crescita e la bassissima latenza del 5G di Vodafone, definiscono la nuova “rete in tempo reale“, con performance e affidabilità superiori per abilitare servizi di nuova generazione e soluzioni commerciali finalizzate al supporto della digitalizzazione delle aziende e della pubblica amministrazione".

Per la lista degli smartphone compatibili con il 5G vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata. E' necessario disporre di uno dei dispositivi in questione per poter godere della velocità di connessione.