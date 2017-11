Vodafone estende il raggio di copertura del 5G, è la prima al mondo a farlo

Vodafone ha completato la prima sperimentazione al mondo di una tecnica che permette diil raggio di copertura del 5G, operante alla frequenza 3.7GHz, assegnata a Vodafone dal Ministero per lo Sviluppo Economico per la sperimentazione 5G.

Le bande ad alta frequenza permettono di connettere molti utenti allo stesso tempo ma diffondono il segnale a una distanza più limitata rispetto alle basse frequenze. Vodafone in collaborazione con Huawei, ha messo in campo una nuova soluzione per migliorare la copertura delle frequenze più alte. Invece che utilizzare una singola banda per far comunicare uno smartphone con la rete, la nuova tecnica sviluppata insieme al noto brand di smartphone consente di utilizzare diverse frequenze per il downlink e uplink. I test hanno messo a confronto due configurazioni della rete sperimentale 5G di Vodafone. Nel primo caso, la stessa banda ad alta frequenza è stata usata sia per il downlink sia per l’uplink. Nel secondo, è stata utilizzata una banda ad alta frequenza per il downlink e una banda a bassa frequenza per l’uplink.



Vodafone, grazie alla nuova funzionalità che verrà standardizzata da 3GPP (l’ente di standardizzazione delle tecnologie mobili) ha registrato un miglioramento di un fattore 10 di intensità del segnale in uplink quando è stata utilizzata una banda a bassa frequenza. Questo significa che utilizzando questa tecnica, il cliente può ricevere un segnale più forte anche in quelle aree dove la copertura 5G è più limitata.