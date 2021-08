Vodafone Family Plan Netflix Edition, disponibile da settembre nuova offerta convergente

Vodafone e Netflix hanno annunciato il nuovo piano convergente Vodafone Family Plan Netflix Edition, la cui disponibilità avverrà dal 1° settembre 2021. Servirà per unire il meglio della rete fissa e mobile di Vodafone con l’intrattenimento offerto da Netflix, in una singola offerta pensata per tutta la famiglia.

I clienti potranno scegliere tra Piano Standard e Piano Premium per il colosso dello streaming e godere della migliore offerta fibra proposta da Vodafone, con velocità fino a 2.5Gbps grazie alla Wi-Fi 6 Station nella rete fissa e, fuori casa, la possibilità di usare una SIM con giga illimitati anche su rete 5G. Inoltre, i clienti potranno scegliere di attivare Vodafone TV per integrare TV tradizionale con contenuti on demand e app TV; non mancherà anche il TV box di Vodafone con accesso immediato a Netflix.

Dalla giornata di ieri, 24 agosto 2021, ha preso il via anche la campagna pubblicitaria su canali TV, digitali e social con come protagonista Alessandro Cattelan e una “famiglia Vodafone”, immersi nel set a Madrid della nuova stagione de “La Casa di Carta”, che sarà disponibile su Netflix dal 3 settembre.

L’offerta sarà disponibile anche per chi ha già Netflix senza rinunciare al proprio account e dal 19 settembre anche per i già clienti Vodafone che aderiscono a Vodafone Family Plan.

Vodafone nel mese di agosto, intanto, propone anche il piano Internet Unlimited per la rete fissa a 25,90 Euro al mese