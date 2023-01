Vodafone, la fibra FTTH di FiberCop da 1 Gbps disponibile in alcune città: la lista

Nel giorno in cui si allarga la copertura della fibra Iliad con FiberCop, i colleghi di MondoMobileWeb riprendono anche la notizia secondo cui Vodafone starebbe rendendo attivabile la fibra FTTH su rete FiberCop da 1 Gbps in alcune città italiane.

Si tratta di una novità molto importante, che però non è disponibile in tutti i grandi centri italiani, ma solo in una manciata di città.

Nella fattispecie, Vodafone permette ora di attivare la fibra FTTH negli. indirizzi coperti da FiberCop a:

Bergamo

Bolzano

Firenze

Genova

Modena

Palermo

Parma

Prato

Rimini

Roma

Siena

Torino

Trieste

Trento

Verona

Vicenza

Nel caso in cui il vostro civico sia coperto dalla rete FiberCop, Vodafone permette di attivare il profilo FTTH GPON con velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Nei comuni coperti da FTTH di Open Fiber con profilo da 2,5Gbps, invece, Vodafone permette di effettuare l’attivazione solo negli indirizzi coperti dall’FTTC.

Come osservato dai colleghi di MondoMobileWeb, Vodafone fornisce ai clienti la Vodafone Station WiFi 6 Station.

Ricordiamo che sul sito di FiberCop è possibile controllare lo stato dei lavori per la fibra ottica attraverso un apposito tool a cui vi rimandiamo per tutte le informazioni del caso. Come sempre, potete verificare la compatibilità del vostro indirizzo chiamando il 190 e chiedendo ad un operatore di fare la verifica del caso per capire se è possibile attivarla o meno.