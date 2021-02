Vodafone, Giga illimitati e 6 mesi di Infinity per tutti a San Valentino

Dopo l'annuncio di WindTre, un altro operatore telefonico italiano ha deciso di offrire Giga illimitati ai suoi clienti per San Valentino. Ci riferiamo a Vodafone, che per l'occasione farà anche un "regalo extra".

Infatti, l'operatore ha annunciato che, oltre ai Giga illimitati per tutti per l'intera giornata del 14 febbraio 2021 (per la precisione, dalle ore 00:00 alle 23:59), verranno forniti agli utenti anche sei mesi di abbonamento al servizio di streaming Infinity. A tal proposito, i clienti riceveranno un SMS contenente un codice da riscattare entro breve. Il periodo gratuito sarà accessibile solamente per i nuovi clienti della piattaforma e al termine l'abbonamento si rinnoverà in automatico al costo di 7,99 euro al mese (a meno che l'utente non disattivi il rinnovo). Per questo motivo, è necessario inserire un metodo di pagamento valido.

Per quel che concerne, invece, i Giga, si applicano le classiche condizioni (ad esempio, bisogna avere del credito per poter navigare con SIM ricaricabili). In ogni caso, l'iniziativa di Vodafone per San Valentino, che ricordiamo sarà questa domenica 14 febbraio 2021, è stata accompagnata dalla pubblicazione di uno spot TV che ha visto gli utenti come protagonisti, dato che era stato chiesto a questi ultimi di partecipare a un apposito concorso.