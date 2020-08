Vodafone Happy Friday del 14 Agosto: ecco i regali di oggi

Puntualissimo come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone. Nella giornata di oggi, il programma dell'operatore telefonico rosso consente di ottenere in regalo l'abbonamento ad rivista tra Wired, Vogue e Traveller.

Per quanto riguarda Wired, la sottoscrizione sarà di un anno ed ovviamente comprende i numeri digitali delle riviste. Una volta ricevuto il codice, sarà necessario aprire l'applicazione della rivista e cliccare su "Free Pass" nella homepage. Il coupon sarà utilizzabile fino al 31 Agosto 2020 e dà accesso alla rivista sia da smartphone che da tablet su iOS ed Android.

Vogue invece dà diritto a due anni di abbonamento. Il funzionamento e riscatto è praticamente identico a Wired.

Per Traveller invece la sottoscrizione è di un anno, ma la rivista è trimestrale. Identica la procedura per effettuare il riscatto dell'abbonamento.

Per ottenere il premio è necessario aprire l'applicazione My Vodafone e disegnare il classico sorriso all'interno della sezione dedicata ad Happy Friday. Il sistema permetterà di scegliere quale abbonamento ottenere tra i tre proposti. Non sappiamo se Vodafone stia proponendo anche altri premi agli utenti, e come sempre vi invitiamo a segnalarcelo attraverso la sezione commenti presente in calce alla notizia.

Ricordiamo che Happy Friday di Vodafone sarà attivo fino alle 23:59 di oggi, 14 Agosto 2020.