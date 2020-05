Vodafone Happy Friday del 15 Maggio 2020: i regali di oggi

Si rinnova, come ogni venerdì, l'Happy Friday di Vodafone. In questo caldo venerdì di Maggio l'operatore telefonico propone dei regali e sconti molto interessanti, da utilizzare sui principali negozi online.

Gli omaggi sono due: il primo è uno sconto del 40% da utilizzare per l'acquisto di prodotti Optrex, Scholl, Veet, Labello e Nivea, quindi sostanzialmente per la bellezza personale. Nelle condizioni leggiamo che non è presente alcun limite minimo di di spesa, ma il coupon che sarà inviato via SMS potrà essere utilizzato fino al 24 Maggio 2020.

Il secondo regalo invece prevede l'invio di un coupon del valore di 10 Euro da spendere sul negozio online di OVS a fronte di una spesa minima di 40 Euro, entro e non oltre il 31 Maggio 2020.

Per accedere all'Happy Friday di oggi, e quindi ottenere uno dei due coupon, basta semplicemente aprire l'applicazione di Vodafone per iOS ed Android, andare nel pannello dedicato al programma a premi settimanale e disegnare il classico sorriso. I premi in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, venerdì 15 Maggio.

Ricordiamo che qualche giorno fa Vodafone ha annunciato una nuova promozione che consente di ottenere sei mesi di Amazon Prime gratis, in occasione dell'arrivo del servizio su Vodafone TV.