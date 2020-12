Vodafone Happy Friday del 18 Dicembre: i regali di oggi per Natale

Come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone, che in quest'ultimo appuntamento pre-natalizio propone alcuni sconti e regali molto interessanti ai propri clienti. Come sempre, il tempo limite per riscattarli è fissato alle 23:59 di oggi.

Gli utenti iscritti a Vodafone Happy potranno riscattare uno sconto del 30% per gli acquisti effettuati online e nei negozi di Kiko ed uno sconto del 50% sull'acquisto di V-Pet Tracker, anche qui nei negozi ed online.

Ad alcuni utenti, però, è anche stata proposta Infinito XMas a 9,99 Euro, la promozione che include minuti, SMS e gigabyte illimitati verso tutti anche in 5G per due mesi dalla data di attivazione, dopo di che il sistema provvederà alla disattivazione automatica. Non è chiaro quali fasce di utenti rientrino in questo omaggio, che già lo scorso venerdì era stato offerto ad alcuni.

Vodafone infinito XMAS è disponibile per tutti e può essere attivata direttamente attraverso l'applicazione My Vodafone o nei negozi, al prezzo di 14,99 Euro al mese. Coloro che non usufruiranno dello sconto di Happy Friday, però, dovranno pagare il prezzo pieno, mentre non è previsto alcun costo di attivazione una tantum.

Di recente Vodafone ha anche modificato l'offerta per accedere al bonus PC da 500 Euro, con l'aggiunta di nuovi dispositivi.