Vodafone Happy Friday del 18 Ottobre: 50 Giga gratis per un anno e tanti sconti

Puntuale come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone. Nella giornata di oggi l'operatore telefonico rosso regala 50 gigabyte di internet per un anno a tutti gli utenti che ricevono l'SMS dedicato, contenente l'indicazione "vuoi tu prendere 50 Giga gratis per 12 mesi?".

Come avvenuto anche nell'immediato passato, i Giga si attivano in automatico alla ricezione del messaggio e potranno essere utilizzati per un anno. Nella nuova applicazione MyVodafone sarà inserito un contatore dedicato che consentirà, ad attivazione effettuata, di controllare lo stato di consumo della banda ottenuta gratuitamente.

Non è tutto, però, perchè l'Happy Friday di oggi è davvero molto ricco ed include anche una serie di sconti in varie catene di distribuzione. Ad esempio, nei negozi Golden Point sarà possibile ottenere una riduzione del 20%, mentre sui prodotti Philips la riduzione tocca quota 30%. Gli sconti potranno essere utilizzati fino agli ultimi giorni di Ottobre 2019, e potranno essere riscattati tramite l'applicazione dedicata entro la mezzanotte di oggi.

Un Happy Friday molto ricco quindi quello che propone oggi l'operatore telefonico. Che sia un tentativo per farsi perdonare dopo la serie di rimodulazioni estive che hanno provocato non poco malcontento tra gli utenti Vodafone, che in alcune circostanze hanno anche effettuato la portabilità verso altri lidi.