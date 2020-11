Vodafone Happy Friday del 20 Novembre: 4 mesi di abbonamento Infinity in regalo

Torna, come ogni venerdì, l’Happy Friday di Vodafone. Quest’oggi l’operatore telefonico permette di portare a casa ben quattro mesi di abbonamento ad Infinity a costo zero.

Fino alle 23:59 di oggi, venerdì 20 Novembre, disegnando il classico sorriso all’interno della sezione “Happy Friday” dell’app MyVodafone per iOS ed Android, è possibile ottenere 4 mesi di Infinity gratis da attivare entro il prossimo 8 Dicembre 2020.

Come indicato nel’SMS, quindi, al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 7,99 Euro al mese. Per questo motivo, consigliamo di disabilitare il rinnovo automatico non appena viene attivata la promozione.

Il codice ricevuto via SMS può essere attivato esclusivamente sui nuovi account Infinity, e non è riscattabile da coloro che hanno già attivo un abbonamento al servizio.

Contestualmente, Vodafone sta anche offrendo uno sconto del 20% sugli acquisti effettuati sul sito online di Superga entro il 30 Novembre 2020. Il voucher deve essere inserito nell’apposito campo quando si completa l’ordine, ed è cumulabile anche con altre promozioni in corso. Non è chiaro se Vodafone stia offrendo anche altri premi o promozioni.

Ovviamente, in caso di smarrimento dei codici, è possibile recuperarli attraverso la sezione "Storico" di MyVodafone.

Ricordiamo che da questa settimana è disponibile l’offerta di Vodafone per il voucher da 500 Euro.