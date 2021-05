Vodafone Happy Friday del 21 Maggio: in regalo un buono sconto da 10 Euro

Come da protocollo, il venerdì porta con se l'Happy Friday di Vodafone e questa settimana il regalo per gli utenti è davvero interessante, perchè l'operatore telefonico rosso regala un buono sconto da 10 Euro H&M, da spendere online o presso i negozi sparsi sul territorio italiano.

Tra le condizioni leggiamo che è richiesta una spesa minima di 40 Euro, altrimenti non sarà possibile applicare il coupon. La deadline per utilizzarlo è fissata al 30 Maggio 2021, e l'offerta è valida per tutti gli H&M Members che sono iscritti al programma gratuito dell'e-commerce.

Sono compatibili tutti i prodotti, ad eccezione di quelli della sezione Beauty non legati alla linea H&M. Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, il buono non è cumulabile con altre promozioni in corso, tanto meno è frazionabile. Ovviamente, può essere utilizzato solo su un acquisto.

Per riscattare il codice basta semplicemente aprire l'applicazione My Vodafone entro le 23:59 di oggi e quindi spostarsi nella sezione dedicata ad Happy Friday: basterà disegnare il sorriso per ottenere il codice via SMS. In caso di smarrimento, comunque, sarà comunque recuperabile attraverso il profilo personale.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, Vodafone ha annunciato una nuova serie di rimodulazioni che saranno attive a partire dal prossimo 23 Giugno e coinvolgeranno un'ampia serie di offerte.