Vodafone Happy Friday del 27 Marzo: ecco i premi di oggi e come riscattarli

Come di consueto, anche questa settimana si rinnova l'Happy Friday di Vodafone. Questo venerdì l'operatore telefonico vuole andare incontro a tutti gli utenti confinati in casa, ed ha deciso di regalare un coupon per noleggiare dei film sulla piattaforma d'intrattenimento Chili.

Aprendo il client ufficiale dell'operatore telefonico, e disegnando il classico sorriso nella sezione dedicata ad Happy Friday, sarà possibile ottenere un coupon da 10 Euro da riscattare in Chili per noleggiare un film a scelta tra una selezione scelta dai gestori.

Il riscatto potrà avvenire entro e non oltre il 10 Aprile 2020, salvo ovviamente proroghe, attraverso la pagina dedicata. Una volta inserito il coupon, basterà recarsi nella sezione "My Chili - Gift Card Promozionale/Vodafone Happy" e si potrà scegliere come utilizzarlo. Al momento non abbiamo dettagli a riguardo, ma Chili include oltre 50mila titoli in streaming a noleggio, tra cui figurano anche diverse anteprime e prime visioni, quindi sicuramente non resterete delusi.

Si tratta senza dubbio di un'ottima iniziativa per alleggerire il periodo di quarantena. L'Happy Friday di oggi ovviamente potrà essere riscattato fino alle 23:59, dopo di che non sarà più disponibile.

La promozione si aggiunge anche all'iniziativa #IoRestoACasa per gli iscritti al programma Happy Black, che a differenza dell'Happy Friday ha un costo di 1,99 Euro al mese con la prima mensilità offerta gratuitamente agli utenti.