Vodafone Happy Friday del 29 Maggio 2020: ecco i regali di oggi

Come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone, il regalo settimanale dell'operatore telefonico rosso che permette di portare a casa sconti e promozioni da utilizzare in punti vendita e sulla propria SIM.

Nella giornata di oggi, disegnando l'apposito sorriso nell'app My Vodafone è possibile ottenere uno sconto Sephora da 15 Euro, da utilizzare a fronte di una spesa minima di 69 Euro.

La richiesta potrà essere effettuata fino alle 23:59 di oggi, venerdì 29 Maggio 2020. Nel testo inviato a seguito della richiesta si legge quanto segue: "Vodafone Happy: con Happy Friday hai uno sconto di 15 euro valido su una spesa minima di 69 euro sullo Shop Online utilizzando il codice ### o nei Beauty Store Sephora mostrando in cassa il coupon al momento dell’acquisto. Approfittane entro il 4 Giugno 2020”.

Come osservato dai colleghi di MondoMobileWeb, in caso di smarrimento del coupon è possibile effettuare nuovamente la richiesta attraverso lo Storico presente nella sezione Vodafone Happy del client ufficiale dell'operatore. Il codice sconto può essere utilizzato entro e non oltre il 4 Giugno, salvo proroghe da parte di Sephora. Interessante anche il fatto sia compatibile anche con il negozio online, il che rappresenta un plus soprattutto in questo difficile momento in cui sempre più persone sono restie ad andare nei negozi fisici.