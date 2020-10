Vodafone Happy Friday del 30 Ottobre: ecco gli sconti di oggi

Puntuale come ogni venerdì, torna l’Happy Friday di Vodafone, proposto dall’operatore telefonico a tutti i propri clienti. Disegnando il classico sorriso nell’applicazione My Vodafone, è possibile riscattare un coupon da utilizzare nei punti vendita Thun o sul sito ufficiale.

Il coupon consente di ottenere uno sconto del 30% al momento dell’acquisto di uno dei tanti prodotti Thun.

Diverso, come sempre, il regalo per i clienti business, a cui Vodafone ha donato uno sconto del 35% su Una Hotel o un codice Unipolsai. Secondo quanto affermato da molti, però, Vodafone avrebbe anche dedicato una promozione Happy Halloween ad alcuni clienti Business.

La richiesta dei buoni può essere effettuata fino alle 23:59 di oggi, venerdì 30 Ottobre 2020. Il premio sarà ricevuto come sempre via SMS, ed in caso di smarrimento si potrà effettuare il recupero attraverso la pagina “Storico” della sezione Vodafone Happy di My Vodafone.

Lo sconto Thun può essere utilizzato entro il 13 Novembre 2020, attraverso la pagina dedicata a Vodafone disponibile sul sito ufficiale e raggiungibile tramite il link ricevuto via mail. A quanto pare è richiesta anche l’iscrizione al programma Thun Lovers per poter inserire il codice, al momento del pagamento nell’apposito campo.

Vodafone Happy, a differenza di Happy Black, è il programma di fidelizzazione gratuito di Vodafone, e non richiede alcun canone mensile.