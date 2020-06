Vodafone Happy Friday del 5 Giugno: i coupon e sconti in regalo oggi

Come ogni venerdì, torna l'appuntamento con l'Happy Friday di Vodafone, il programma dell'operatore telefonico rosso che settimanalmente propone sconti, offerte e promozioni. Quest'oggi Vodafone consente di ottenere una gift card Chili da 10 Euro.

I clienti possono semplicemente aprire l'applicazione My Vodafone e disegnare il classico sorriso nell'apposita sezione.

Vodafone provvederà ad inviare via SMS il coupon da 10 Euro che potrà essere utilizzato per il noleggio di alcuni film tra quelli a scelta presenti su Chili. Nel messaggio si legge quanto segue: "Vodafone Happy: con Happy Friday hai 10 euro per noleggiare i film che preferisci su CHILI a scelta tra tanti titoli selezionati per te. Vai su voda.it/chili entro il 19 Giugno 2020“.

Come sottolineano i colleghi di MondoMobileWeb, la promozione non è cumulabile con altre gift card di Chili ottenute in passato. Il codice sarà personale e potrà essere utilizzato una sola volta da chiunque. E' ovviamente richiesta la registrazione a Chili, ed il coupon sarà utilizzabile entro e non oltre il 19 Giugno 2020.

La richiesta potrà invece essere evasa entro le 23:59 di oggi, venerdì 5 Giugno 2020. La scorsa settimana Vodafone aveva regalato un buono sconto Sephora ed anche quest'oggi torna alla carica con un altro coupon.

Ricordiamo che la partecipazione ad Happy Friday è completamente gratuita, a differenza di Happy Black.