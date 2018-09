Vodafone Happy Friday del 7 Settembre: 20 gigabyte in regalo per un mese

Sarà un Happy Friday molto ricco, quello che ha in serbo Vodafone per il prossimo 7 Settembre. Come appreso in anteprima dai colleghi di MondoMobileWeb, l'operatore telefonico dovrebbe regalare agli iscritti al programma Vodafone Happy ben 20 gigabyte di navigazione da utilizzare in un mese.

Gli utenti potranno attivare la promozione attraverso l'applicazione My Vodafone, disegnando il classico sorriso che contraddistingue i regali.

Potranno accedere alla promozione tutti gli iscritti al programma gratuito Vodafone Happy dalle 00:01 di Venerdì 7 Settembre alle 23:59 dello stesso giorno. L'offerta si disattiverà in automatico al termine dei 20 gigabyte o alla scadenza del mese dall'attivazione.

Ricordiamo per dovere di cronaca che l'iscrizione al programma Vodafone Happy è completamente gratuita e può essere effettuata direttamente attraverso il sito web di Vodafone o tramite applicazione. Il programma a premi consente di accumulare sorrisi ad ogni ricarica, che permettono di ottenere premi come cuffie ed auricolari.

Vodafone Happy nel corso degli ultimi mesi ha però a lungo diviso gli iscritti. Nonostante il lancio sempre più frequente di promozioni come quella del prossimo venerdì, nelle ultime settimane Vodafone ha anche regalato abbonamenti a riviste o buoni da spendere in negozi fisici ed online come Mondadori ed Amazon, una scelta che non è piaciuta a molti.