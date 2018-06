Vodafone Happy Friday: Huawei P20 a 10,99 Euro al mese per 30 rinnovi senza anticipo

E' venerdì e, come da protocollo, è tempo di Happy Friday per Vodafone. Nella giornata di oggi l'operatore telefonico propone un'interessante offerta per tutti coloro che sono interessati ad acquistare uno degli smartphone top di gamma più apprezzati dell'anno.

Si tratta di Huawei P20 che da domani, 9 Giugno, fino al 17 prossimo potrà essere acquistato nei Vodafone Store a 10,99 Euro al mese per trenta rinnovi senza alcun contributo iniziale. Per accedere alla promozione, basta semplicemente recarsi in uno dei negozi e mostrare l'SMS ricevuto.

Attenzione però: come mostrato nelle FAQ, è previsto un vincolo di permanenza minima legata allo smartphone di 30 rinnovi, con un corrispettivo di recesso anticipato a partire da 200 Euro. Inoltre, la promozione è disponibile solo con pagamento con carta di credito e solo per i clienti che non abbiano già attivo un pagamento rateale con Vodafone sulla SIM partecipante ad Happy Friday.

Non è tutto, perchè Vodafone propone oggi anche un bonus da 15 Euro per il Superenalotto Online, che può essere utilizzato sia su desktop che dispositivi mobili. Maggiori informazioni sul buono disponibili a questo indirizzo.

Altri clienti, secondo molti quelle riservate ai numeri SIM intestate ai minorenni, starebbero ricevendo Happy No Limits Week, che consente di chiamare illimitatamente per una settimana.