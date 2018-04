Vodafone Happy Friday: in regalo 6 mesi di abbonamento a Tidal

Il regalo settimanale di Vodafone ai suoi clienti, che rientra nell'iniziativa Vodafone Happy, questa volta sono 6 mesi di abbonamento a Tidal, servizio di streaming musicale. Ci sono anche alcune novità per quanto riguarda il servizio di feedback.

Per usufruire del tutto, vi basterà come al solito aprire l'app MyVodafone e recarvi nell'apposita sezione. Riportiamo di seguito quanto scritto da Vodafone nell'app: "Il 13 aprile Happy Friday regala 6 mesi di TIDAL Premium, il servizio di streaming musicale, con più di 51 milioni di brani e tante playlist realizzate da fan ed esperti di musica. Per attivare il tuo account attendi l'SMS che ti arriverà entro 72 ore, clicca sul link presente nell'SMS, clicca su Attiva e registrati o accedi se hai già un account. Puoi utilizzare il servizio anche sull'app TIDAL, che puoi scaricare da Google Play o da App Store. Puoi attivare il tuo regalo entro il 30 aprile 2018".

Inoltre, ora Vodafone vi chiederà un feedback relativo al regalo della settimana, in modo da dare agli utenti ciò che vogliono. I dispositivi compatibili vanno da iOS 9.0 o superiore e Android 4.4 o superiore. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Vodafone, dove è tutto spiegato nel dettaglio.