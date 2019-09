Vodafone: l'Happy Friday di oggi regala 4 mesi di Now TV Ticket Serie TV

Nuovo venerdì, nuovo Happy Friday. Questa settimana l'operatore telefonico rosso si rivolge agli appassionati di serie tv e regala quattro mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming di Sky, Now TV, con Ticket Serie TV compreso.

La promozione sarà attivabile fino alle 23:59 di oggi, Venerdì 13 Settembre, e può essere riscattata solo da coloro che sono iscritti al programma Vodafone Happy. Per accedere basta semplicemente aprire l'applicazione e disegnare il sorriso sullo schermo.

A questo punto si riceverà un coupon tramite SMS da inserire nell'apposito modulo presente sul sito web di Now TV. Ovviamente, per poter godere del servizio è necessario creare un account ed inserire un metodo di pagamento, su cui sarà effettuato il rinnovo automatico al termine del periodo promozionale.

Per coloro che invece hanno già un account Now TV, basta semplicemente inserire le credenziali di accesso ed il codice.

Dopo quattro mesi il Ticket Serie TV si rinnoverà a 9,99 Euro al mese, ma chiaramente sarà possibile effettuare la disdetta in qualsiasi momento e disabilitare il rinnovo automatico prima dell'addebito. La promozione non prevede alcun vincolo e si può scegliere di non continuare oltre i 120 giorni.

Per gli iscritti ad Happy Black Vodafone invece regala sei mesi di abbonamento ad Amazon Prime.