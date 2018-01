Vodafone Happy Friday: l'operatore regala 4 gigabyte di internet per una settimana

E' unmolto felice, quello di oggi per tutti gli iscritti al programma di Vodafone . L'operatore telefonico, infatti, ha offerto un gustosissimo premio per tutti coloro che sono iscritti all'iniziativa che ogni venerdì premia la fedeltà dei clienti.

Dopo una serie di buoni promozionali, l'operatore rosso ha deciso di premiare gli utenti con un'interessante promozione che sarà valida per una settimana.

Disegnando l'apposito sorriso nella sezione dedicata presente nell'applicazione, infatti, sarà possibile godere di 4 gigabyte di internet in omaggio per una settimana. L'attivazione, come sempre, può essere effettuata tramite app, e solo dal ricevimento del messaggio d'attivazione si potranno utilizzare i dati che, come sempre, non andranno ad intaccare la banda compresa nelle promozioni.

Non è previsto nemmeno il rinnovo automatico dell'offerta, il che vuol dire che al termine dei sette giorni, si riceverà un altro SMS informativo che ne conferma la disattivazione.

L'esaurimento anticipato della banda compresa nella promozione, invece, porterà all'utilizzo dei gigabyte compresi nell'offerta.

Si tratta senza dubbio di una promozione molto interessante, che apre con il piede giusto questo anno di Vodafone.

Fateci sapere, come sempre attraverso i commenti, se avete già attivato Happy 4GB oppure se avete intenzione di farlo nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che l'attivazione è gratuita come l'iscrizione al programma Happy.