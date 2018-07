Vodafone Happy Friday: l'operatore telefonico regala 30 gigabyte per un mese

E' un Happy Friday di tutto rispetto, quello proposto nella giornata di oggi da Vodafone a tutti i clienti iscritti al programma Vodafone Happy. L'operatore telefonico, infatti, ha deciso di regalare 30 gigabyte di internet in 4G per un mese, proprio in vista dell'estate.

L'offerta è attivabile dal 14 al 31 Luglio, e prevede dal mese successivo all'attivazione il pagamento di 5 Euro per conservare la navigazione aggiuntiva, ma gli utenti potranno anche scegliere di disabilitare il rinnovo automatico e quindi godere solo di un mese, in maniera gratuita.

Happy 30 Giga, però, ha una durata complessiva di dodici mesi, dopo di che si disabilita automaticamente.

Al termine dei giga di Happy 30, che avranno priorità su quelli della promozione, la navigazione ad internet andrà ad influire sull'offerta attiva, dopo di che internet si bloccherà completamente.

Happy 30 Giga prevede anche la possibilità di utilizzare i gigabyte in hotspot ed in APN su mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.vodafone.it e web.omnitel.it.

L'offerta può essere attivata direttamente sull'applicazione My Vodafone e solo una volta. Si potrà considerare attiva solo dopo aver ricevuto l'SMS di attivazione, che Vodafone si riserva di inviare entro 72 ore dalla richiesta.

Si tratta senza dubbio di un'offerta molto interessante per tutti coloro che necessitano di una quantità di giga superiore.