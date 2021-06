Vodafone Happy Friday regala 6 mesi di Amazon Prime a certi clienti: come ottenerli

Dopo i regali dell’Happy Friday di maggio 2021, ora Vodafone ripropone altri premi per il mese di giugno 2021 a tutti i suoi clienti che fanno parte del programma fedeltà gratuito dell’operatore telefonico. Nell’occasione specifica di oggi 18 giugno 2021, è possibile ottenere 6 mesi di Amazon Prime ma solo se si è parte di una certa offerta.

Come riportato da MondoMobileWeb, tra tutti i regali proposti in occasione del Vodafone Happy Friday alcuni già clienti potranno attivare alcune offerte personalizzate con bundle dati illimitati, ovvero quelle che rientrano nella gamma Infinito Special Edition come Infinito Gold e Infinito Black. Nel caso di attivazione di Infinito Gold, allora l’utente Vodafone potrà ricevere sei mesi di Amazon Prime che poi al termine inizieranno a rinnovarsi automaticamente a 3,99 Euro al mese, salvo disattivazione. Bisogna specificare, però, che questa promozione è valida solamente su account Amazon appena creato o su cui non risulta già attivo il piano Prime. In ogni caso, rimane un premio importante soprattutto in vista del Prime Day 2021.

Scendendo nel dettaglio dell’offerta, Infinito Gold può essere attivato senza pagare costo di attivazione e con primo mese anticipato, con la possibilità di tornare al piano tariffario originale tramite l’app My Vodafone; in caso contrario, l’offerta si rinnoverà in automatico al prezzo riferito da Vodafone nel momento dell’attivazione.

Ricordiamo che questi premi possono essere riscattati solo dai clienti che noteranno la disponibilità dell’offerta tramite l’applicazione ufficiale ed entro le 23:59 di oggi, venerdì 18 giugno 2021.