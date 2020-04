Vodafone Happy Friday: ecco i regali di oggi 10 Aprile 2020

Puntuale come ogni venerdì, è tempo di Happy Friday per i clienti Vodafone. Quest'oggi l'operatore telefonico consente agli utenti di riscattar e un abbonamento digitale tra quelli proposti, in grado di soddisfare le esigenze di varie categorie.

Dopo aver disegnato il classico sorriso nell'applicazione My Vodafone, sarà possibile scegliere tra:

un anno di Cosmopolitan;

sei mesi di Elle;

sei mesi di Gente;

un anno di Marie Claire.

Ovviamente gli abbonamenti sono tutti in versione digitale. Una volta effettuata la scelta si riceverà via SMS un codice da utilizzare secondo le indicazioni presenti al suo interno. L'abbonamento sarà attivo dal momento in cui sarà riscattato, ma non sappiamo se siano presenti limiti di tempo o meno. In caso di smarrimento del coupon, sarà possibile recuperarlo attraverso la pagina "Storico" presente nella sezione dedicata al programma a premi settimanale di Vodafone.

Come sempre, l'operatore telefonico potrebbe proporre anche altri premi oltre a quelli indicati nella notizia, e come sempre vi invitiamo a segnalarli tramite la sezione commenti per consentirci di aggiornare tempestivamente la news.

L'Happy Friday di oggi sarà valido fino alle 23:59 di venerdì 10 Aprile 2020, dopo di che non sarà più accessibile. Per questo motivo vi invitiamo a seguire la procedura rapidamente in caso d'interesse. Fateci sapere cosa ne pensate.