Vodafone Happy regala due buoni Mondadori da dieci euro

Nuovo venerdì, nuovo Happy Friday per gli utenti Vodafone. L'operatore rosso, dopo aver fatto felici tutti con i molti giga regalati la scorsa settimana, quest'oggi torna ai buoni regalo, indirizzati agli amanti della lettura.

Per tutti gli iscritti al programma, infatti, sono previsti in regalo due buoni Mondadori da dieci Euro ciascuno, che possono essere ottenuti disegnando il classico sorriso nell'applicazione My Vodafone.

I buoni possono essere usati sul Mondadori Store, ma non sono cumulabili. Il primo codice infatti può essere utilizzato dal 4 al 20 Maggio, mentre il secondo dall'1 al 15 Giugno, entrambi su una spesa minima di 30 Euro (escluso il buono).

I codici, come sempre, vengono inviati da Vodafone tramite SMS e devono essere utilizzato in un Mondadori Store aderente in Italia.

Attenzione però alle limitazioni, perchè il buono acquisito non è utilizzabile per acquistare ebook, Gift Card, libri di testo, prodotti edicola (periodici, riviste), ricariche telefoniche, tessere telefoniche, biglietti per concorsi e generi di monopolio.

Inoltre, gli stessi codici non possono nemmeno essere utilizzati sul sito web MondadoriStore.it, ma solo nei punti vendita fisici che aderiscono all'iniziativa, mostrando semplicemente l'SMS alla cassa, al momento dell'acquisto.

Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo alla pagina web ufficiale del Vodafone Happy di oggi, raggiungibile a questo indirizzo.