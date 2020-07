Vodafone Happy regala sei mesi di Amazon Prime e Now TV

Puntuale come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone. Vediamo quali sono gli sconti ed i coupon proposti nella giornata di oggi, che sono davvero molto interessanti per gli utenti.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, in occasione di questo venerdì di Luglio, gli iscritti al programma Happy Black a pagamento potranno riscattare un coupon che include sei mesi gratis di Amazon Prime, il 10% di sconto su Booking.com per uno dei prossimi viaggi, ed un mese di cinema o entertainment su Now TV.

Attenzione però: dopo la prima mensilità gratuita il servizio Happy Black si rinnoverà in automatico al prezzo di 1,99 Euro al mese.

Questi sconti rientrano nella così detta Summer Edition del programma, che l'operatore telefonico ha lanciato da qualche settimana e che propone una serie di sconti a tema estivo.

Secondo quanto riferito, inoltre, nelle ultime ore Vodafone avrebbe anche aggiunto uno sconto del 25% su un noleggio sul territorio nazionale con Europcar, da effettuare entro il 31 Dicembre 2020 con prenotazione da concludere entro il 31 Luglio attraverso il codice ricevuto via SMS.

Per quanto riguarda l'Happy Friday di oggi, invece, disegnando il classico sorriso è possibile ottenere fino al 50% di sconto su una selezione di prodotti Nespresso ed uno sconto sull'acquisto del Vodafone V-Baby Alert, che è disponibile a 69 Euro, rispetto ai 99 Euro precedenti.