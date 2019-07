Vodafone e Hatch lanciano la nuova piattaforma di cloud gaming mobile su 5G

Vodafone Italia ed Hatch hanno annunciato oggi il lancio della nuova piattaforma di cloud gaming basata sulla rete 5G, che garantisce bassissima latenza e grande capacità di trasferimento grazie alla Giga Network 5G dell'operatore telefonico.

La piattaforma sarà disponibile a partire da oggi, solo per i clienti Vodafone che dispongono di dispositivi Android. Per i primi tre mesi è previsto un periodo di prova gratuito, mentre successivamente il servizio sarà disponibile al prezzo esclusivo di 6,99 euro al mese.

Complessivamente, saranno presenti oltre 100 giochi mobili inclusi nel catalogo Hatch, tra cui Angry Birds, Monument Valley, Crashlands e tanti altri. Tra le esclusive figura Arkanoid Rising, che è disponibile esclusivamente su Hatch.

Il nuovo servizio consente di connettersi con i propri amici, seguire classifiche in diretta, partecipare a tornei e trasformare la propria smart TV in una vera e propria console utilizzando lo smartphone come controller.

L'annuncio arriva a qualche settimana dal lancio del 5G di Vodafone, che è disponibile in cinque capoluoghi italiani: Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino, ma l'obiettivo della società di è garantire entro il 2021 la copertura in oltre 100 città italiane.

Chiaramente per poter accedere alla piattaforma è necessario uno smartphone in grado di supportare il 5G, come il nuovo Mate 20 X 5G disponibile in preordine.