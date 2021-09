Vodafone ed Ho. Mobile down oggi 2 Settembre: telefonia fissa e mobile ko in Italia

Alle segnalazioni sull'Instagram down di oggi, si aggiungono anche alcuni problemi con la rete Vodafone ed Ho. Mobile. Da qualche istante infatti sono tanti gli utenti che lamentano disservizi.

Il down è certificato anche dalla serie di segnalazioni arrivate sulla pagina DownDetector di Vodafone, dove da qualche minuto si stanno moltiplicando le segnalazioni ed hanno superato quota 3500. Nello specifico, sono segnalati problemi con la rete mobile e fissa, ma anche con la telefonia ed internet.

Da parte di Vodafone non è arrivato alcun commento a riguardo, e come sempre vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per consentire di pubblicare tutti gli aggiornamenti del caso.

I problemi sembrano essere diffusi in tutto il Centro Italia e non in zone specifiche: segnalazioni sono arrivate da Milano, Perugia, ancona, Livorno, Bologna, Napoli e Roma. Di riflesso, però, è interessata anche la rete di PosteMobile, che da qualche mese è passata a Vodafone.