Vodafone ed Ho. Mobile down oggi 29 Luglio: segnalati disservizi in Italia - Aggiornata

Lunedì di problemi per la rete Vodafone. Negli ultimi minuti si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte degli utenti Vodafone ed Ho. Mobile, che riferiscono disservizi in tutto il territorio italiano. Ad essere maggiormente penalizzato sembra essere l'operatore virtuale, ma al momento non sono disponibili molte informazioni.

Anche sul sito web Down Detector stanno aumentando minuto per minuto le segnalazioni: gli utenti riportano problemi con la navigazione ad internet e ad effettuare chiamate.

Ad ora non sono arrivati comunicati da parte della compagnia telefonica, ed è probabile che i tecnici stiano esaminando le segnalazioni per fare lumi sulla natura dei problemi. Almeno dalla mappa presente sul sito, il down non sarebbe localizzato in un posto specifico.

Inizialmente si era ipotizzato ad un disservizio all'hub del nord est d'Italia, ma successivamente sono arrivati rimbalzi anche dal centro e sud Italia.



Alcuni clienti Vodafone lamentano la totale assenza di segnale che rende inutilizzabile lo smartphone in quanto non sarebbe nemmeno possibile accedere ad internet. Le prime segnalazioni sono giunte alle 12:10, per poi aumentare via via con il passare dei minuti.



Come sempre vi invitiamo a scrivere nei commenti per permetterci di aggiornare la news.



Vodafone a ridosso del weekend aveva annunciato una nuova serie di rimodulazioni.



L'operatore, in una breve dichiarazione, ha confermato che "si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete mobile e fissa nella zona centro nord di Roma. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere prontamente il problema e verificarne le cause. Ci scusiamo per il disagio".