Dopo Vodafone, Iliad punta i fari su TIM: pronta un'offerta d'acquisto?

Sono passate poche settimane dal rifiuto di Vodafone per l’offerta d’acquisto avanzata da Iliad, ed a quanto pare l’operatore francese non intende fermarsi. Secondo quanto riportato da Verità ed Affari, infatti, la compagnia diretta da Benedetto Levi potrebbe presto presentare un’offerta per rilevare TIM.

L’operatore telefonico italiano ha una capitalizzazione in borsa inferiore ai sette miliardi di Euro, una cifra inferiore rispetto agli 11 miliardi di Euro messi sul piatto qualche mese fa per rilevare Vodafone.

Una fonte anonima, al quotidiano ha spiegato che “acquistare i servizi telefonici di TIM è assolutamente alla portata di Iliad, ma tutto dipende dalle condizioni”. Da un lato infatti c’è il debito che verrà caricato sull’azienda di servizi telefonici nel momento della separazione della rete, e dall’altra il numero di dipendenti che potrebbe rimanere in TIM dopo questa eventuale operazione. Insomma, le incognite sono tante ed è probabile che i dirigenti di TIM stiano studiando la fattibilità dell’affare e tutte le opzioni sul tavolo.

Nelle ultime settimane la compagnia francese è stata molto attiva: secondo le ultime indiscrezioni Iliad e WindTre hanno raggiunto un accordo per il 5G, allo scopo di portare la rete mobile di nuova generazione in tutte le aree del paese, con un principale focus su quelle più remote. Si discute di una joint venture paritaria, che potrebbe diventare operativa già nei prossimi mesi.