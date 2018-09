Vodafone: in arrivo l'opzione gratuita OneNumber per Apple Watch Series 4 LTE

E' notizia di qualche giorno fa che Apple ha raggiunto un accordo con Vodafone per il debutto in Italia del nuovo Apple Watch Series 4. Da parte dell'operatore telefonico però ancora non è arrivata alcuna indicazione ufficiale sulle opzioni che lancerà, ma alcuni sono riusciti a scovare tutti i dettagli sull'offerta.

Alcuni utenti sono infatti riusciti a scoprire una pagina segreta, già pronta ed ancora non pubblicata, dell'unica promozione dedicata allo smartwatch.

Si chiamerà OneNumber ed ovviamente potrà essere attivata a partire dal 21 Settembre, il giorno del debutto ufficiale dell'orologio in Italia.

L'opzione sfrutterà il modem eSIM presente all'interno di Apple Watch Series 4 per consentire a coloro che sceglieranno di acquistare l'orologio tramite Vodafone di navigare ed effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch, anche senza avere un iPhone nelle vicinanze.

Contrariamente a quanto accade all'estero, inoltre, Vodafone avrebbe confermato ad alcuni utenti tramite chat che OneNumber non prevede nessun costo aggiuntivo, ma ci sono dei requisiti da soddisfare per poter accedere alla rete 4G dall'Apple Watch abilitato.

Il cliente infatti deve essere Vodafone con piano tariffario che include traffico dati in 4G, deve disporre di un iPhone 6 o successivo con a bordo iOS 12 (che è in rampa di lancio per il prossimo 17 Settembre), ed ovviamente, ed ovviamente attraverso l'area riservata o il 190 deve abilitare Vodafone OneNumber, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce e proveniente direttamente dalla pagina che vi abbiamo linkato poco sopra.