Ecco Vodafone Infinito: le prime offerte con giga in 5G, minuti ed SMS illimitati

Vodafone ha lanciato oggi il nuovo listino "Vodafone Infinito", che per la prima volta nel nostro paese comprende gigabyte, minuti ed SMS illimitati. Le tre offerte si appoggiano anche sul Giga Network 5G, che integra le tecnologie di connessione più avanzate garantendo un'esperienza di navigazione più fluida.

Vodafone Infinito

La prima offerta si chiama semplicemente "Vodafone Infinito" ed include a 26,99 Euro al mese, giga illimitati alla velocità di 2 Mbps, SMS illimitati verso tutti, chiamate nazionali e verso i paesi dell'Unione Europa senza limiti, 1000 minuti di telefonate da usare verso paesi extra UE, 200 minuti di chiamate in roaming ed 1 gigabyte di internet in roaming.

A ciò si aggiungono 12 mesi di Tidal in omaggio, per ascoltare la propria musica preferita.

Vodafone Infinito - Gold Edition

La seconda offerta si chiama Gold Edition ed è pensata per coloro che sono soliti guardare film e video in streaming. Rispetto alla precedente ha un costo leggermente più alto (29,99 Euro), ma offre una velocità di navigazione di 10 Mbps.

A parte ciò, viene riproposto il pacchetto di cui sopra, con l'eccezione che i minuti di chiamate in roaming sono 300 e non 200 ed i gigabyte disponibili sempre in roaming sono due.

Presenti nel pacchetto anche 12 mesi di Vodafone TV Mobile ed i ticket d'intrattenimento e Serie TV per accedere a Now TV.

Vodafone Infinito - Black Edition

L'offerta ultratop è però l'Infinito Black Edition che a 34,99 Euro al mese consente di accedere alla velocità massima consentita dal 5G.

Il bundle include giga, sms e chiamate illimitati, 1000 minuti da usare in paesi extra UE, 500 minuti di chiamate in roaming, 5 gigabyte di roaming dati, 12 mesi di Vodafone TV Mobile, dodici mesi di Tidal ed i ticket d'intrattenimento e serie tv di NOW TV.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata.