Vodafone Infinito Special Edition, promo con tutto illimitato a 10 Euro al mese

Vodafone oggi ha lanciato la promo Infinito Special Edition per i già clienti che possiedono sia una linea fissa che un piano mobile dell’operatore telefonico britannico: essa permetterà di cambiare il piano tariffario della propria SIM ottenendo minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a solo 10 Euro al mese.

Come ripreso da MondoMobileWeb, questa promozione è ufficialmente disponibile dalla giornata odierna, 1° ottobre 2021, con il pacchetto citato in apertura, e va a sostituire l’omonima offerta sempre per già clienti che offriva un bundle completamente illimitato ma con Internet bloccato a 2 Mbps. Complice la diffusione della rete mobile di quinta generazione, Vodafone ha deciso di passare alla velocità massima di 10 Mbps in 5G, mantenendo comunque invariata la natura stessa del pacchetto Infinito Special Edition.

Il costo di attivazione è pari a 11 Euro, di cui 10 Euro per il pagamento della prima mensilità e 1 Euro di attivazione. Trattandosi di un’offerta in convergenza, ricordiamo ancora una volta che solo coloro che sono clienti rete fissa potranno accedere a questa promozione speciale. Tuttavia, una volta sottoscritta tale promo sarà possibile attivare il meccanismo Family Plan per addebitare l’offerta mobile nella fattura di rete fissa, permettendo però così al traffico dati di passare dal limite di 10 Mbps alla massima velocità disponibile.

In conclusione, ricordiamo ai lettori che alcuni clienti Vodafone vedranno rimodulazioni di 1,99 Euro in arrivo a novembre per le loro offerte mobile.