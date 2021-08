Vodafone Internet Unlimited per rete fissa è disponibile da 25,90 Euro al mese: i dettagli

Le promo Vodafone Infinito per la rete mobile non sono le uniche offerte pensate dall’operatore telefonico nel corso di agosto 2021. Per la rete fissa risulta disponibile Internet Unlimited a 25,90 Euro al mese, offerta lanciata originariamente a giugno ma a quanto pare ancora disponibile senza alcuna data di scadenza.

Dopo continui rinvii della data di conclusione della promozione, l’operatore britannico sembrerebbe avere deciso di renderla disponibile fino a nuova comunicazione in Italia. Il pacchetto propone chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme a Internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC e Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps – a seconda della disponibilità per singolo cliente – e una SIM dati con 1 Giga di Internet mensile, il tutto per 25,90 Euro al mese anziché 29,90 Euro.

Nell’offerta viene inclusa anche la Vodafone Wi-Fi 6 Station con ingresso diretto della Fibra, mentre per tutte le nuove attivazioni FTTC e FTTH viene incluso il software Wi-Fi Optimizer per migliorare le prestazioni della connessione wireless. Allo stato attuale non risultano previsti costi di attivazione e vincoli per l’utilizzo della Vodafone Station, ma in caso di recesso anticipato dalla permanenza minima di 24 mesi è previsto un costo di disattivazione di 28 Euro, con restituzione del modem entro 30 giorni.

Sempre restando nel mondo Vodafone, la società ha anche lanciato le offerte Special Minuti CB per clienti selezionati.