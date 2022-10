Vodafone Internet Unlimited per rete fissa disponibile a prezzo speciale, fino 24 ottobre

Una settimana dopo il lancio di due nuove offerte mobili convenienti firmate Vodafone, lo stesso operatore telefonico pensa anche ai potenziali clienti di rete fissa rilanciando Vodafone Internet Unlimited in promozione. Fino al 24 ottobre 2022 sarà possibile attivarla a un prezzo più vantaggioso.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, l’offerta Vodafone Internet Unlimited potrà essere attivata a 27,90 euro al mese (più maggiorazione di 5 euro per variante V-MAX) ottenendo il seguente pacchetto: connessione illimitata in ADSL, FTTC o Fibra FTTH a massimo 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, chiamate illimitate verso qualsiasi numero telefonico nazionale – in caso di attivazione online – o chiamate a consumo a 0,19 euro al minuto verso cellulari – in caso di attivazione in negozio.

Il prezzo attuale è ridotto di 2 euro al mese rispetto alla norma; quindi, il risparmio mensile è effettivamente minimo, ma corrisponde in un anno a quasi una mensilità intera in meno. L’iniziativa promozionale in questione resterà attiva sia online, sia presso i negozi fisici Vodafone fino al 24 ottobre prossimo. Tra gli altri dettagli, notiamo la consegna della Vodafone Station al cliente, in quanto inclusa nell’offerta, e costi di disattivazione pari a 23 euro per dismissione linea o 15 euro per passaggio ad altro operatore.

