Vodafone invita ex clienti ad attivare Special 50 Digital Edition da 7 Euro al mese

Il mese di ottobre è ricco di novità in casa Vodafone. L’operatore telefonico di origine britannica a inizio mese ha lanciato Special Minuti 50 Giga da 9,99 Euro al mese, ma non si ferma qui. Nelle ultime ore ha avuto inizio la nuova campagna SMS dedicata a ex clienti e, questa volta, propone Special 50 Digital Edition da 7 Euro al mese.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, l’offerta winback in questione è la nuova protagonista della campagna “Torna in Vodafone”. Gli SMS ricevuti dai clienti selezionati saranno simili al seguente: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 19/10”.

Tutte le informazioni da sapere sono ben chiare: Vodafone Special 50 Digital Edition include nel pacchetto minuti illimitati di chiamate verso chiunque, assieme a SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di rete mobile 4G, il tutto per la suddetta cifra di 7 Euro al mese. Si nota, però, che il prezzo proposto e la data di scadenza differiscono a seconda del cliente; in altre parole, si tratta di una campagna personalizzata. Non sono previsti costi aggiuntivi per attivazione e SIM. In caso di attivazione online, inoltre, il cliente non dovrà pagare alcun costo di spedizione della scheda SIM.

Dettaglio importante riguarda il piano Vodafone Open, il quale permette di ricevere il rimborso dei costi sostenuti in caso di portabilità in uscita prima del pagamento del primo rinnovo. Nel caso non siate soddisfatti di Vodafone Special 50 Digital Edition dopo il mese di “prova”, dunque, potrete ricevere il rimborso tramite IBAN o assegno e passare a un altro operatore gratuitamente.

Sempre nel mese di ottobre 2021, Vodafone propone anche Special Giga da 7,99 Euro al mese, altra offerta di portabilità dedicata a chi proviene da determinati operatori virtuali.