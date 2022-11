Vodafone Italia comunica violazione dati clienti, sarebbe avvenuta nel settembre 2022

Lo scorso settembre in rete si è parlato molto della vendita di dati sensibili dei clienti Vodafone Italia su Telegram, con ben 300.000 file circa a disposizione nel dark web. Dopo diverse settimane di silenzio, a quanto pare l’operatore telefonico starebbe inviando una comunicazione ufficiale al riguardo.

Stando a quanto riportato da Red Hot Cyber e Bleeping Computer, uno dei partner commerciali di Vodafone Italia, FourB S.p.A., avrebbe subito un attacco informatico nella prima settimana di settembre che avrebbe portato alla compromissione di dettagli sensibili in merito ai consumatori. Ad essere interessati sarebbero perlopiù dati riguardanti gli abbonamenti dei clienti, documenti di identità di questi e i rispettivi contatti. Fortunatamente, nessuna password risulta presente nel leak, tantomeno informazioni sul traffico di rete.

Nella comunicazione che starebbe circolando in queste ore si raccomanda, come da prassi, di prestare massima attenzione a eventuali comunicazioni aggiuntive, in quanto il rischio di diventare vittime di phishing e truffe è aumentato.

Dal testo che trovate in calce alla notizia si evince, infine, che i server del partner FourB sarebbero ora sicuri e l’accesso illecito chiuso ufficialmente. Sia RHC che Bleeping Computer hanno contattato Vodafone Italia e FourB per ulteriori informazioni, ma ancora non è giunta risposta alcuna. Per tale ragione, consigliamo di attendere altre conferme da parte dell’operatore su più canali e non soltanto tramite la comunicazione privata al centro della notizia.

