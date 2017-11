Vodafone Italia: crescono i clienti ed i ricavi,4G presente in oltre 7mila città

Vodafone Italia ha diffuso i risultati economici relativi al primo semestre dell’anno, chiuso il 30 Settembre 2017, nel corso del quale ha registrato un aumento dei ricavi e dei clienti.

Nella fattispecie, i ricavi da servizi hanno raggiunto i 2,673 miliardi di Euro, in aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie ai ricavi medi per utente. In crescita anche quelli generati dal comparto mobile e fisso.

Interessante anche la parte relativa al numero di clienti 4G, che ha toccato quota 10,5 milioni (3,2 milioni in più rispetto all’anno precedente), che ha contributo a sostenere la crescita del consumo di dati, del 54%.

I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 485 milioni di Euro (+13,4%), mentre continua il trend positivo la banda larga, i cui clienti si attestano a 2,3 milioni.

La copertura della rete 4G ha ormai raggiunto il 97,6% della popolazione, ed è presente in 7.021 comuni, di cui 1.433 in 4G Plus. Nel semestre in questione, l’operatore rosso ha lanciato il 4.5G, in grado di raggiungere gli 800 Megabit al secondo a Firenze, Palermo, Milano, Verona, Torino, Bologna e Napoli.

I servizi in fibra ottica sono disponibili invece in oltre 1.000 città italiane, di cui 12 coperte dalla fibra da 1 Gigabit, grazie alla partnership stretta con Open Fiber.