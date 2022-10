Vodafone lancia 2 nuove offerte mobili di portabilità: 100 Giga a 7,99 euro al mese

Nella lista delle offerte Vodafone di settembre 2022 abbiamo notato l’aggiunta della nuova promozione di portabilità Vodafone Silver con un prezzo mensile fissato a 9,99 euro, ma ci sono delle novità: a partire da oggi, Vodafone Silver sarà disponibile a 7,99 euro al mese presso i negozi aderenti.

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb a partire da alcune segnalazioni, l’operatore telefonico nato in Inghilterra avrebbe rilanciato da oggi, 3 ottobre 2022, due offerte Operator Attack Vodafone Silver con prezzi e pacchetti dati diversi da quelli dell’omonima promozione da noi già analizzata.

Da un lato abbiamo Vodafone Silver a 7,99 euro al mese, con un bundle dati che include chiamate e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese, con prima mensilità di 5 euro e poi fissata a 7,99 euro con addebito su credito residuo; è possibile aggiungere 50 Giga di Internet attivando Smart Pay, ovverosia il pagamento automatico con carta di credito o conto corrente.

Vodafone Silver da 9,99 euro al mese, invece, include sempre chiamate e messaggi illimitati ma passa a 150 Giga al mese, sempre in 4G, con 50 Giga aggiuntivi in caso di addebito Smart Pay. Attenzione, però, in quanto il metodo di pagamento automatico in questo caso consente di mantenere il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione.

In entrambi i casi nel bundle dati sono inclusi 300 minuti di chiamate internazionali verso un vasto numero di località in tutta Europa e nelle principali destinazioni straniere, tra cui Argentina, Australia, India e Romania. Infine, la portabilità è limitata ai clienti di operatori virtuali come Iliad, Fastweb, Lyca, PosteMobile e MVNO.

Da metà settembre, ricordiamo, sempre presso i negozi aderenti sono disponibili anche due offerte Vodafone Bronze da 7 euro al mese.