Vodafone lancia il 5G in cinque città italiane, le prime offerte

Si è tenuta questa mattina a Milano la conferenza stampa di presentazione della Giga Network 5G di Vodafone, a cui ha preso parte anche l'amministratore delegato Aldi Bisio, il quale ha annunciato l'attivazione della rete ultraveloce di nuova generazione in cinque città italiane.

Già a partire da oggi gli utenti di Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino potranno accedere alla Giga Network, mentre dal 16 Giugno 2019 i clienti consumer che hanno attiva un'offerta "5G Ready" come Red Unlimited Smart, Unmilited Black, One Pro e Shake It Easy ed uno smartphone compatibile potranno navigare sfruttando la rete 5G di Vodafone.

Coloro che invece non hanno un piano attivo potranno attivare l'opzione al prezzo di 5 Euro al mese. L'offerta 5G Start però prevede il primo mese gratuito, con addebito a partire da quello successivo.

Aldo Bisio ha anche svelato che l'obiettivo dell'operatore telefonico è garantire entro il 2021 la copertura 5G in 100 città italiane. Il CEO ha sottolineato che il 5G rappresenta "una tecnologia che serve al Paese: servirà ai cittadini, ai consumatori e alle imprese. Le imprese potranno riscrivere le loro filiere e guadagnare in produttività“.

Vodafone, in occasione del lancio del 5G affiancherà l'offerta a tre smartphone: Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG V50 ThinQ 5G ed il Samsung Galaxy S10 5G.