Vodafone lancia nuova campagna winback: offerta da 6,99 euro al mese offerta via SMS

In seguito all’avvio delle rimodulazioni Vodafone per alcuni clienti, la filiale italiana dell’operatore mobile britannico torna alla carica proponendo a certi ex clienti selezionati una offerta winback via SMS con un pacchetto proposto a 6,99 Euro al mese: vediamo cosa include nel dettaglio.

A riprendere questa occasione sono i colleghi di MondoMobileWeb grazie alla segnalazione effettuata da parte di qualche lettore. Il messaggio inviato da Vodafone è il seguente: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati, verso tutti a 6,99 euro al mese. Costo SIM gratis e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663. Per attivare vai nei nostri negozi entro il XX/XX”.

Come si può comprendere, dunque, il bundle dati è proprio quello dell’offerta Special 100 Digital Edition proposto però al prezzo speciale di 6,99 Euro. Al suo interno troviamo, dunque, 100 Giga in 4G assieme a messaggi senza limiti verso tutti e chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale fisso e mobile. L’attivazione costerà 0,01 Euro e dovrà essere effettuata presso i negozi fisici Vodafone entro una data variabile, fissata nell’SMS a seconda del giorno del suo invio.

Si nota, in conclusione, che questa versione speciale di Special 100 Digital Edition non include l’iscrizione al nuovo Vodafone Club.

Se siete interessati invece alla portabilità verso lo stesso operatore italiano, eccovi le offerte Vodafone disponibili a maggio 2022 per clienti di altri operatori.