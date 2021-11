Vodafone lancia Curve Pet: il nuovo GPS tracker per gli animali domestici

Vodafone annuncia oggi il nuovo Curve che permette di seguire in tempo reale il proprio cane o gatto attraverso la Vodafone Smart App. Si tratta di un localizzatore GPS intelligente che si fissa con una clip ai collari e le pettorine e permette di seguire i movimenti del proprio animale domestico.

Per l'occasione, la Vodafone Smart App si è arricchita con due nuove funzionalità: Passeggiate, che registra le passeggiate effettuate e le distanze percorse, e Profili che memorizza le informazioni come la razza ed altre caratteristiche dell'animale. Per coloro che dispongono già di un dispositivo Curve, le due funzionalità sono disponibili senza costi aggiuntivi.

Curve Pet è progettato anche per le passeggiate più avventurose: il dispositivo è infatti resistente, comparto ed impermeabile grazie alla certificazione IP67, e dispone di una batteria in grado di garantire un'autonomia fino a sette giorni, chiaramente a seconda della modalità di utilizzo. Nella confezione gli utenti troveranno anche una clip con adattatori di diverse dimensioni che soddisfano le dimensioni di tutti i tipi di animale.

Tramite l'app è anche possibile definire delle zone come "Parco" o "Casa", per ricevere un avviso solo quando si allontana o entra in una determinata zona. La Vodafone Smart SIM integrata al suo interno rende Curve un dispositivo in grado di inviare aggiornamenti anche a distanza e senzalimiti.

Tutti i dettagli su Vodafone Curve sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale del sito Vodafone.