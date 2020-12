Vodafone lancia Infinito XMAS: la promozione di Natale con tutto illimitato!

Vodafone ha annunciato il lancio della propria offerta natalizia, battezzata Infinito XMAS che offrirà a tutti i clienti, senza restrizioni, minuti, SMS e gigabyte illimitati sulla Giga Network 5G. La promozione può essere attivata anche dai nuovi clienti.

Il prezzo richiesto è di 14,99 Euro al mese, ma sarà disponibile per massimo due mesi, dopo di che si disattiverà automaticamente senza alcun costo aggiuntivo.

Infinito XMAS è attivabile nei negozi ed attraverso l'app My Vodafone e non prevede alcun costo una tantum per l'abilitazione.

Vodafone, inoltre, ha annunciato un'ampia gamma di promozioni per coloro che acquisteranno per Natale un nuovo smartphone a rate o con Flexy Pay. Per questi, la promozione Infinito XMAS sarà inclusa.

Sono previsti dei regali extra anche per i clienti che acquisteranno nei Vodafone Store e presso i rivenditori Vodafone selezionati una selezione di smartphone e che attiveranno alcune offerte. Ad esempio, se un nuovo cliente attiva Infinito Gold e acquista contestualmente a rate Xiaomi Mi 10 T Pro 5G a 9€ in più al mese, riceverà incluso lo Xiaomi Mi Scooter Essential. Oppure, se un nuovo cliente attiva Infinito Gold e acquista contestualmente a rate Samsung Galaxy S20 5G a 20€ in più al mese, riceverà incluso il Samsung Galaxy Tab A7.

L'arrivo di questa nuova promozione era stato preannunciato già negli scorsi giorni.