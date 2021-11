Vodafone lancia nuova lista di offerte Special per portabilità: da 7,99 Euro al mese

Mentre alcuni utenti ricevono avvisi di rimodulazione per Vodafone Infinito Black Edition, il medesimo operatore telefonico cambia l’elenco di offerte della gamma Special disponibili per i clienti interessati alla portabilità da altri brand rivali. I prezzi partono da 7,99 Euro al mese e, a queste promo, si aggiunge la “Prova Vodafone”.

Innanzitutto, cos’è “Prova Vodafone”? Si tratta di un piano speciale che consente di accedere all’offerta d’interesse a 5 Euro per il primo mese anziché il prezzo normale. In questo modo, i clienti interessati potranno provare i servizi Vodafone con mano e decidere se rimanere con l’operatore britannico o meno.

Essa vale per tre offerte specifiche, in primis Vodafone Special Giga da 7,99 Euro al mese (primo mese a 5 Euro) con minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso numeri nazionali e 70 Giga di traffico mobile in 4G. L’attivazione è effettuabile solamente da nuovi clienti Vodafone che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e operatori virtuali minori come Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile e Daily Telecom.

Altrimenti, i clienti Kena Mobile, Iliad e Fastweb potranno accedere anche a Special 100 Digital Edition con Prova Vodafone, piano da 9,99 Euro al mese con minuti e SMS illimitati verso tutti, mentre per Internet il pacchetto include 100 Giga. Altra offerta con Prova Vodafone è Special Minuti 20 Giga con minuti illimitati e 20 Giga di traffico mobile a 11,99 Euro al mese, ma solo per attivazione di nuovo numero senza portabilità. Conclude l’elenco, senza Prova Vodafone, il piano Special 50 Digital Edition con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 Euro al mese, ma con attivazione solo da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile.

Ricordiamo, in conclusione, che dal 27 novembre 2021 avranno luogo alcune rimodulazioni per Vodafone Casa.