Vodafone lancia la nuova Giga Ricarica 5 da 5€ con 3 gigabyte inclusi

E' attivo da oggi, 24 Settembre 2019, il nuovo taglio di ricarica di Vodafone, battezzato Giga Ricarica 5 che sostituirà quella classica da 5 Euro ed include delle interessanti novità per i clienti. Scegliendo l'opzione infatti si riceveranno 4 Euro di credito sulla scheda, a cui si aggiungono 3 gigabyte di traffico validi per un mese.

La novità quindi è importante e potrebbe segnare un punto di svolta per molti utenti.

Vodafone Giga Ricarica 5 è disponibile presso le tabaccherie, SisalPay, Edicole, Autogrill, ricevitorie, bar LIS e punti vendita che accettano la Ricarica in Cassa. Al termine dell'operazione gli utenti riceveranno 4 Euro di credito telefonico e l'operatore procederà ad attivare immediatamente i gigabyte aggiuntivi.

I gigabyte sono cumulativi. Se ad esempio nella stessa giornata si effettuano due Giga Ricariche da 5, gli utenti riceveranno in totale 8 Euro di traffico e 6 gigabyte extra, che andranno ad aggiungersi a quelli previsti dalla promozione.

Dalla terza ricarica in poi l'operatore telefonico provvederà ad erogare l'intero importo della ricarica di 5 Euro.

Una novità senza dubbio importante, che potrebbe servire a coloro che hanno terminato i gigabyte previsti dalla promozione e che intendono sfruttare la Giga Ricarica 5 per continuare a navigare in internet, in situazioni di emergenza.