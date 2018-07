Vodafone lancia le nuove tariffe Smart Passport+ per l'estero

Vodafone, tra una rimodulazione e l'altra, ha annunciato il lancio di una nuova serie di promozioni della gamma Vodafone Smart Passport Plus per l'estero, rivolte a coloro che sono soliti viaggiare al di fuori dell'Unione Europea.

Le promozioni, nello specifico, vanno a coprire oltre quaranta nuove destinazioni.

Per coloro che viaggiano negli Stati Uniti e Canada, è disponibile la promozione che a 3 Euro al giorno, che verranno sottratti solo in caso di utilizzo, offre 60 minuti, 60 SMS e 500 megabyte. Per i clienti che viaggiano in Svizzera, Turchia, Albania e Principato di Monaco, invece, i megabyte di navigazione al giorno sono 200.

Per gli altri paesi, invece, è disponibile Smart Passport Plus Mondo. Questa ha un costo di sei Euro al giorno ed include 30 minuti, 30 SMS e 500 megabyte, sempre solo in caso di utilizzo. In Messico invece i minuti ed SMS sono gli stessi ma cambiano i megabyte di navigazione, che sono 300.

Coloro che hanno a disposizione una SIM dati possono accedere alle promozioni dedicate.

Internet Passport+ a sei Euro al giorno offre 1 gigabyte in Stati Uniti, Canada, Svizzera, Turchia, Albania e Principato di Monaco. Per gli altri paesi è disponibile Internet Passport+ Mondo, che alla stessa somma include 500 megabyte di navigazione, mentre per il Messico sono 300 megabyte.

Non sono chiaramente interessati dall'offerta i clienti che viaggiano all'interno dell'Unione Europea, che possono utilizzare la propria promozione, nel rispetto della legge roam like home.