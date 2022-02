Vodafone lancia offerta bomba per alcuni clienti: minuti/SMS illimitati e 50 Giga a 0 Euro

Dopo avere riproposto l’offerta Special 50 Digital Edition a clienti di altri operatori, Vodafone Italia ha deciso di sganciare una vera bomba per febbraio 2022: si tratta di una offerta mobile con minuti ed SMS senza limiti assieme a 50 Giga a 0 Euro al mese. Ma com’è possibile ottenerla? Ci sono strani vincoli?

In realtà non c’è alcun inghippo: come riportato da MondoMobileWeb, Vodafone ha deciso di avviare una campagna e-mail per clienti selezionati con rete fissa Vodafone già attiva, proponendo loro una SIM con minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga di Internet a 0 Euro al mese. Citiamo da una delle mail ricevute: “Per te che sei un cliente di rete fissa le sorprese non finiscono mai. Ricevi direttamente a casa tua una SIM mobile con 50 GB, chiamate ed SMS illimitati. Passa a mobile Vodafone e mantenendo la tua spesa invariata potrai godere di tutti i vantaggi a te riservati anche sul cellulare”.

La SIM in questione rimane pertanto vincolata alla attivazione contemporanea delle due offerte, quella fissa e quella mobile. Resta comunque una promozione imperdibile per i clienti già selezionati ai quali, magari, bastano proprio quei 50 Giga di traffico mobile. Coloro che invece richiedono prestazioni e quantità più importanti, potranno invece optare per Vodafone Family+ da minuti, SMS e Giga illimitati anche in 5G a 9,99 Euro al mese, sempre mantenendo attiva la linea fissa.

Se siete clienti Vodafone, inoltre, segnaliamo nuovamente le rimodulazioni in arrivo dal 16 marzo 2022.