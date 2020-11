Vodafone lancia l'offerta Infinito XMAS di Natale con giga illimitati

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, nella giornata di oggi Vodafone starebbe proponendo ad alcuni utenti, attraverso l'Happy Friday, una nuova promozione natalizia che potrebbe diventare disponibile per tutti. Si chiama Vodafone Infinito Xmas, ed ha un costo di 9,99 Euro.

Come mostrato nello screenshot presente nella notizia di MondoMobileWeb, Infinito XMAS include gigabyte, minuti ed SMS illimitati per due mesi, con costo da pagare una tantum. Al termine del periodo promozionale, Vodafone provvederà a disattivarla in automatico e non bisognerà fare nulla.

Non è chiaro se questa sia la versione finale o meno dell'offerta, e non si esclude che Vodafone possa rimodularla a seconda del target di riferimento. E' però indubbio che con l'approssimarsi del Natale, l'operatore telefonico rosso inizierà a proporla a quanti più clienti possibili.

Un aspetto importante è che la promozione è valida anche su rete 5G di Vodafone, a patto ovviamente di disporre di un cellulare in grado di agganciarsi e di trovarsi in una città coperta dalla rete 5G.

Sempre nell'ambito dell'Happy Friday di oggi 27 Novembre, Vodafone sta anche proponendo vari abbonamenti ad alcune riviste, tra cui GQ e Traveller per un anno e Vogue per due anni.

Voi cosa avete ricevuto in questo Black Friday di Vodafone?