Vodafone lancia l'offerta di Natale: 50 gigabyte e 6 mesi di Amazon Prime a 1,99 Euro

Mentre continuano ad emergere offerte del Black Friday, Vodafone ha silenziosamente annunciato la promozione che proporrà ai clienti in occasione del Natale. Da oggi, 29 Novembre, fino al 7 Gennaio 2020 sarà possibile sottoscrivere "Vodafone Happy Black Christmas", che include 50 gigabyte di internet e sei mesi di Amazon Prime a solo 1,99 Euro.

L'indiscrezione è stata svelata dai colleghi di MondoMobileWeb in anteprima assoluta, i quali riferiscono che da oggi sarà attivabile da tutti i clienti che fanno parte del programma Black di Vodafone, a cui è stato cancellato il primo mese gratuito però.

I 50 gigabyte di traffico dati, come avvenuto già in passato, avranno priorità d'utilizzo rispetto a quelli inclusi nella promozione attiva, e si disattiveranno in automatico l'8 Gennaio 2020: non è infatti previsto alcun rinnovo automatico.

MondoMobileWeb inoltre sottolinea che per poter usare il traffico dati fino al termine sarà necessario restare un cliente Happy Black per tutta la durata. Qualora si dovesse decidere di disattivare la sottoscrizione al programma di fidelizzazione, l'offerta si disattiverà in automatico.

Happy Black Winter Edition contribuisce anche all'aumento della quantità di gigabyte disponibili in roaming, mentre per quanto riguarda i sei mesi di Amazon Prime in regalo, potranno essere attivati solo da coloro che non hanno già un account attivo.